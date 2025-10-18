Calciomercato Juve, a gennaio due colpi

La Juventus continua a lavorare per rafforzarsi nella sessione invernale di calciomercato. L'obiettivo è regalare a Igor Tudor due innesti.

La Juventus ha deciso di rafforzarsi nella sessione invernale di calciomercato, visti anche gli infortuni delle ultime settimane. L’obiettivo della società è quello di regalare a Igor Tudor due innesti. Per quanto riguarda il reparto difensivo, il nome in cima alla lista è quello di Kim Min-jae, attualmente di proprietà del Bayer Monaco. L’ex Napoli rappresenterebbe una grande occasione per i bianconeri. Se riuscissero a riportarlo in italia, si assicurerebbero un difensore esperto e affidabile e, che soprattutto già conosce la Serie A. In questi giorni si sta studiando la formula migliore per convincere i tedeschi a lasciarlo partire.

Per quanto riguarda il secondo innesto, la Juventus vorrebbe intervenire sul mercato, per acquistare un giocatore che le permetta di rafforzare le fasce esterne. In questi giorni si sono fatti diversi nomi, ma al momento in cima alla lista dei desideri sembra esserci quello di Jordan Teze. Quest’ultimo, laterale destro del Monaco, ha tutte le caratteristiche richieste da Tudor, infatti garantirebbe affidabilità e disponibilità a giocare su tutta la fascia.

Le prossime settimane saranno decisive per capire come la società deciderà di agire. L’obiettivo ormai è delineato, ovvero due innesti per aumentare la competività e rafforzare la rosa.