In casa Juventus si lavora senza sosta in vista della sessione estiva di calciomercato. La dirigenza bianconera, di comune accordo con Luciano Spalletti ha stilato una lista di identikit e si proverà a regalare al tecnico toscano una squadra competitiva e di caratura internazionale.

Naturalmente per fare ciò, molto dipenderà dall’eventuale ingresso nella prossima edizione della Champions League, competizione che oltre a garantire una maggiore entrata economica, permetterebbe al club anche una visibilità diversa.

Come vi raccontiamo già da diverso tempo, gli obiettivi primari al momento sono Alisson Becker, Robert Lewandowski e Bernardo Silva. Tutti e tre a fine stagione lasceranno i propri club e la Vecchia Signora avrebbe già allacciato i primi contatti con i rispettivi procuratori per sondare il terreno e capire la fattibilità dell’operazione.

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Gli aggiornamenti di Fabrizio Romano

L’insider di calciomercato Fabrizio Romano, riporta importanti aggiornamenti sulla situazione di alcuni obiettivi del club bianconero. Qui sotto le sue parole:

“Su Lewandowski confermo tutto quello che ho già detto. Il suo agente Pini Zahavi in Italia ce lo aspettiamo molto presto, e non era in Italia per Milan-Juventus a San Siro un una settimana fa. Vi posso confermare al 200% che Pini Zahavi a San Siro non c'era e quanto arriverà in Italia si faranno delle valutazioni sul futuro di Lewandowski con l'idea di portare sul tavolo tutte le proposte e poi di fare una scelta da parte del giocatore con la sua famiglia".

Poi su Alisson: "L'apertura alla Juventus è totale, ve lo raccontiamo da settimane.Dall'Inghilterra stanno arrivando tanti rumors, adesso si sta programmando un contatto tra Alisson e il Liverpool per capire come affrontare l'argomento futuro insieme. Perché insieme? Perché Alisson è una leggenda del Liverpool e non vuole lasciarsi male. Gradirebbe andare alla Juventus quest'estate, ma tutto passa dal Liverpool. La Juventus, da parte sua, ve l'ho detto settimane fa, è pronta ad offrire ad Alisson un contratto importante, anche più lungo rispetto a quello che ha il Liverpool e questo è un fattore, ma tutto passa dalla scelta del Liverpool".