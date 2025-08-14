Calciomercato, Fabrizio Romano: "Sancho alla Juventus? Vi dico che..."

Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha fatto il punto sul futuro di Jadon Sancho, nome spesso accostato alla Juventus in queste settimane. Il giornalista ha ricordato come, già a inizio estate, in molti dessero l’operazione praticamente chiusa: si parlava di agente in arrivo, visite mediche, firme. Lui, invece, aveva frenato: “Ne parlerò volentieri quando ci sarà un’offerta ufficiale”.
Juventus, Romano fa il punto sul calciomercato bianconero
Secondo Romano, un contatto c’è stato – fine maggio, inizio giugno – tra la Juve e gli agenti del giocatore. Ma da lì, tutto fermo. Nessuna proposta concreta al Manchester United. E oggi, a poco più di venti giorni dalla fine del mercato, il quadro non è cambiato: se qualcosa dovesse muoversi, sarà raccontato, come per le altre squadre interessate.
Il messaggio è chiaro: Sancho resta un nome “caldo” e appetibile, ma al momento non ci sono le basi per parlare di trattativa avviata. Le voci di inizio estate? Per Romano erano premature allora, e lo sono ancora adesso.