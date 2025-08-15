Calciomercato, colpo di scena in casa Juventus? Sentite Balzarini

In casa Juventus si continua a lavorare per costruire qualcosa di grosso. Proviamo a fare il punto della situazione su tutto

Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha messo sotto la lente il futuro di Douglas Luiz. Il centrocampista, reduce da due ottime prestazioni (e con l’amichevole contro l’Atalanta all’orizzonte), sta lentamente avvicinandosi — parole sue — al valore fissato da Comolli: 40 milioni in tutto, tra prestito e riscatto. Una cifra importante, che però non va letta come una “messa in vetrina” del giocatore.

“Non è che gioca bene perché vuole andarsene — ha precisato Balzarini — semplicemente adesso riesce a esprimere un calcio che qualche mese fa non si vedeva. Sta dicendo: io sono questo, lo posso essere qui… ma anche altrove. Non sono quello dell’ultima stagione”. Un modo per rimettersi al centro, insomma, e mostrare di cosa è capace.

Secondo Balzarini, se la Juventus gli chiedesse di restare, Douglas lo farebbe volentieri. Anzi, avrebbe l’occasione di dimostrare a tutti — e a sé stesso — che il giocatore visto lo scorso anno non era il vero Douglas Luiz. Allo stesso tempo, accetterebbe senza problemi una nuova avventura in un club importante. “E dico importante — ha aggiunto — non il Nottingham Forest, con tutto il rispetto. Lì si lotta per l’Europa League, ma lui può ambire a qualcosa di più”.

Al momento, insomma, il brasiliano è in una botte di ferro. Resta da capire se prevarrà il lato tecnico, con Tudor che lo apprezza persino come trequartista in zona gol, oppure se a dettare legge sarà il bilancio. In quel caso, servirà qualcuno disposto a mettere sul tavolo quei 40 milioni.