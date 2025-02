Juventus, che bomba: "200 milioni di euro per..." / Mercato

Pioggia di indiscrezioni riguardanti la Juventus e quello che potrebbe succedere in sede di calciomercato da qui al prossimo futuro

Prima che il futuro, è il presente ad apparire incerto. Ma nonostante il presente, il futuro va programmato fin da ora. Dubbi amletici, quasi filosofici, che attanagliano e accompagnano la Juventus nel suo cammino. La buona notizia, sempre immaginando il futuro, è il ritrovato quarto posto in campionato. Un posizionamento cruciale perché significa qualificazione sicura alla prossima Uefa Champions League: obiettivo minimo stagionale richiesto a Thiago Motta. Il successo sul Cagliari, in combinato disposto con lo stop della Lazio di Baroni, ha portato i bianconero ad agguantare l’agognata posizione. Ora arriva il difficile: difenderla. E in tutto questo presente, c’è il futuro. Incerto, ok, ma che la Juve vuole immaginare anche con qualche certezza.

Juve: cessione solo per 200 milioni / News calciomercato

La Juventus non ha alcuna intenzione di privarsi di Kenan Yildiz. Il talento turco a cui il club bianconero ha addirittura affidato la prestigiosa maglia numero dieci, rappresenta il futuro della squadra e un elemento chiave nel progetto tecnico della dirigenza. Dopo una stagione importante, quella in essere, condita da 5 gol e 2 assist tra Serie A e Champions League, la Juve si è decisa a puntare forte su di lui. Nel presente e nel futuro. Oggi e domani. Il classe 2005 è dunque considerato incedibile anche a fronte dei tanti occhi, già messi addosso al suo talento, dei principali club europei.

È per questo motivo che Cristiano Giuntoli, nel tentativo di tenere tutti lontani, ha deciso di fissare il prezzo. Un modo per scoraggiare quante più pretendenti possibili. Secondo indiscrezioni provenienti dall’ambiente bianconero, dunque, la società torinese avrebbe fissato una valutazione di 200 milioni di euro per Yildiz. Una cifra volutamente elevata, quasi provocatoria, visto che al momento quasi nessuno potrebbe permettersela. Solo club con risorse economiche illimitate, come Paris Saint Germain o Manchester City, potrebbero avvicinarsi a tanto. Rientra tutto in una strategia precisa: la Juventus vuole blindare puntare forte su Yildiz. Detto questo, le ultime novità riguardanti la Juve raccontano anche qualcos’altro di incredibile rispetto alle possibili prossime mosse di mercato dei bianconeri <<<