Calciomercato Juve, Beraldo torna di moda. Ma c'è un nodo
Stefania Palminteri
roma
26 Agosto, 11:03
La Juve pronta a tornare alla carica per Beraldo del PSG: tutte le novità per il possibile colpo in difesa per la Vecchia Signora

La Juventus continua a muoversi in cerca di difensori e nelle ultime ore ha riallacciato i contatti per Lucas Beraldo, centrale brasiliano del PSG. L’operazione, tuttavia, dipende da eventuali uscite e dai vincoli regolamentari sugli extracomunitari. Essendo l’ultimo posto disponibile, precluderebbe l’arrivo di un altro giocatore non europeo, come Nahuel Molina.

Tutto dipenderà, molto probabilmente, dall’eventuale cessione di Lloyd Kelly, arrivato a gennaio dal Newcastle. L’inglese, titolare all’esordio col Parma, non è ritenuto incedibile e ha estimatori in Premier League, con il Crystal Palace in prima fila. La sua uscita aprirebbe la strada a un affondo per Beraldo.

 

