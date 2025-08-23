Balzarini sgancia la bomba su Kolo Muani

"I 70 milioni li abbiamo scoperti noi giornalisti, non Comolli. Lui lo sapeva benissimo, come è normale che sia"

Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha risposto a una domanda sul caso Randal Kolo Muani, chiarendo alcuni passaggi della trattativa. Un intervento che poi è stato ripreso da TuttoJuve.com e che serve anche a fare un po’ di ordine su una vicenda che ormai va avanti da settimane.

Juventus, le parole di Balzarini su Kolo Muani

“Qua rispondo alla terza domanda – ha detto Balzarini –. Ma davvero pensate che Comolli abbia scoperto solo adesso che la richiesta del PSG è di 70 milioni? No, ragazzi, noi l’abbiamo saputo adesso, ma la verità è che la cifra era quella fin dall’inizio. Non è che Comolli si sveglia e scopre oggi che vogliono 70. È sempre stata quella la valutazione, ed è per questo che la trattativa si trascina così a lungo. Il famoso ‘millimetro’ che blocca tutto è lì”.

Balzarini ha poi ricordato che con il giocatore un’intesa di massima c’è, così come sulla formula con la Juve. “Il PSG, all’inizio, non voleva sentir parlare né di prestito con diritto, né tantomeno di obbligo di riscatto. L’unica strada che accettavano era l’acquisto secco. Alla fine Comolli è riuscito a strappare almeno un prestito con obbligo, ma la cifra è rimasta ferma: 70 milioni. Da lì non si sono mai mossi”.

Un punto che ha voluto ribadire con forza: “I 70 milioni li abbiamo scoperti noi giornalisti, non Comolli. Lui lo sapeva benissimo, come è normale che sia. Non è che un dirigente tratta, si mette d’accordo su tutto e poi il giorno dopo gli dicono: ‘Ah scusa, ci siamo dimenticati, in realtà vogliamo 70’. Dai, è chiaro che non funziona così. Noi lo abbiamo saputo dopo, loro sono stati bravi a tenere nascosto il dettaglio”.

In chiusura, però, Balzarini ha voluto dare un messaggio positivo: “Nonostante la lungaggine, io resto fiducioso. Credo ancora che alla fine Kolo Muani possa davvero vestire la maglia della Juventus. Non è semplice, ma la possibilità resta concreta”.