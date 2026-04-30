Le parole di Gianni Balzarini riaccendono il dibattito sul futuro dell’attacco bianconero e, soprattutto, su un nome che da settimane circola con insistenza alla Continassa: Robert Lewandowski. Secondo il giornalista, molto vicino alle dinamiche interne della Juventus, l’entourage del centravanti polacco avrebbe espresso una preferenza chiara per Torino rispetto alle avance del Milan, consegnando di fatto ai bianconeri una posizione di vantaggio nella corsa al bomber in uscita dal Barcellona.

Il problema rimane l'ingaggio

Balzarini, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha spiegato che sarebbe già previsto un nuovo colloquio tra le parti, segnale che i contatti non sono soltanto esplorativi ma stanno entrando in una fase più concreta. Il nodo, come prevedibile, resta l’ingaggio: Lewandowski percepisce attualmente cifre fuori dai parametri juventini, ma filtra ottimismo sulla possibilità di trovare una quadra economica, magari attraverso una rimodulazione dell’accordo e bonus legati a presenze e rendimento. È proprio su questo aspetto che la dirigenza bianconera sta lavorando sotto traccia, consapevole che un’operazione del genere richiede incastri finanziari delicati ma può rappresentare un salto di qualità immediato in termini di leadership, esperienza internazionale e peso specifico nello spogliatoio.

Dentro Lewandowski, fuori Vlahovic?

L’eventuale arrivo del fuoriclasse polacco si intreccia inevitabilmente con la situazione di Dušan Vlahović, il cui rinnovo resta uno dei dossier più complessi dell’estate juventina. Le trattative per il prolungamento non sono ancora arrivate a una fumata bianca e la Juventus, parallelamente, si sta muovendo per non farsi trovare impreparata qualora dovessero aprirsi scenari diversi. In questo senso, la pista Lewandowski non è soltanto un sogno di mercato, ma una mossa strategica che testimonia come il club stia già costruendo le basi per una rivoluzione offensiva profonda, pronta ad accendersi non appena si definiranno gli equilibri contrattuali interni.