Calciomercato, Balzarini dice tutto sulla Juventus: "Occhio perché...."

Balzarini ha fatto il punto della situazione parlando del calciomercato della Juventus e di quello che potrebbe accadere a breve

La Juventus continua a muoversi tra entrate e uscite, e uno dei nomi più chiacchierati resta quello di Nico Gonzalez. Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha fatto il punto della situazione, chiarendo due aspetti: l’Atletico Madrid ha messo gli occhi seriamente sull’argentino, mentre il discorso legato a Molina si è raffreddato. Nessuno scambio diretto, almeno per ora. Balzarini ha spiegato che si tratta di due trattative parallele, che non viaggiano insieme. Se fino a qualche settimana fa la Juve seguiva con attenzione Molina, oggi la pista non è più calda. Al contrario, l’Atletico continua a insistere per portare a casa Gonzalez.

Per i bianconeri l’operazione avrebbe un peso notevole: una cessione da 30 milioni circa garantirebbe ossigeno immediato alle casse, forse l’incasso più pesante di questa sessione. Si ragiona su formule “creative”, come il prestito con obbligo di riscatto, già ventilato nei corridoi di mercato. La sensazione è chiara: i colchoneros vogliono fare sul serio. La Juve osserva, pronta a incassare e muoversi di conseguenza. Il dossier Molina resta aperto ma in stand-by: oggi il nome caldo è uno solo, quello di Nico Gonzalez.