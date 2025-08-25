Calciomercato Juve, l’approdo di Zhegrova incerto. È legato a due uscite

L'approdo in maglia Juve di Edon Zhegrova è ancora tutto da definire. Sarebbe un profilo ideale per Tudor, ma prima serve organizzare su uscite ed entrate

La Juventus continua a seguire la situazione di Edon Zhegrova, esterno kosovaro del Lille. Il giocatore resta un obiettivo concreto per questa ultima settimana di mercato, ma il suo approdo a Torino dipenderà da incastri ancora irrisolti che coinvolgono Nico González e Randal Kolo Muani.

L’esterno offensivo è abile nell’uno contro uno, perfetto per lo stile di gioco di Igor Tudor. Il tecnico croato non ha mai nascosto di gradire un rinforzo sulle corsie offensive e il profilo del kosovaro rientra pienamente nei piani per rendere l’attacco più imprevedibile e incisivo.

Per la buona riuscita dell’affare, tuttavia, la dirigenza bianconera deve prima liberare spazio. La prima possibilità riguarda la cessione di Nico González, da tempo nel mirino dell’Atlético Madrid. Un’altra opzione, meno lineare ma altrettanto concreta, sarebbe invece legata al destino di Kolo Muani.

Se il PSG, infatti, non abbasserà le pretese e la trattativa per il francese dovesse sfumare definitivamente, allora la dirigenza bianconera potrebbe decidere di concentrare gli sforzi sull’esterno del Lille per garantire comunque un rinforzo di livello in attacco.