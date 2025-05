Mercato Juve, annuncio bomba di Pedullà: avete sentito?

Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione parlando della Juventus e di quello che potrebbe succedere sul fronte del calciomercato

Il calciomercato, quest’anno più che mai, gioca di anticipo. La Juventus lo fa e lo fa perché delusa e scottata da come sono andate le cose nella stagione in corso. Il rammarico è enorme per quello che è stato, senza troppi giri di parole, un fallimento tecnico e tattico. E no, non ci riferiamo solamente a Thiago Motta che ha pagato per tutti. Il fallimento è stato anche, evidentemente, nelle scelte di mercato fatte dalla società. Ed è per questo motivo che, nell’auspicio di centrare la qualificazione alla prossima edizione di Uefa Champions League – che vuol dire quattrini – si sta già lavorando alle strategie dell’estate. Per la panchina ma anche per la rosa. Con l’obiettivo di cambiare volto alla quadra e di renderla, stavolta sì, competitiva per lottare su tre competizioni. A tal proposito, Alfredo Pedullà ha rivelato un piano che va proprio nella direzione detta: avvicendare pedine per alzare il livello della rosa.

Annuncio bomba di Pedullà: ecco il piano della Juventus | Notizie calciomercato

La Juventus è pronta a liberarsi di quei giocatori che non rientrano più nei piani, perché hanno deluso o perché semplicemente possono garantire entrate economiche. Tra questi c’è Douglas Luiz: arrivato dalla Premier League, non ha mai convinto a pieno. E in Premier League potrebbe presto tornare: il Nottingham Forrest l’ha messo in cima alla lista delle priorità e se si qualificasse per la prossima Champions League potrebbe arrivare ad offrire, per il centrocampista brasiliano, quaranta milioni di euro. Altra cessione sarà quella di Dusan Vlahovic, ormai ai margini nel mondo Juventus. Giuntoli spera di incassare il più possibile dalla sua cessione. E poi? Sicuramente andrà preso un centravanti ma – scrive Alfredo Pedullà – la Juventus è pronta a reinvestire tutto il denaro derivante dalle cessioni per un vero top player. Sandro Tonali. Oggi al Newcastle, il centrocampista della Nazionale Italiana potrebbe presto fare ritorno in Serie A.