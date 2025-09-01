Mercato Juve, affondo per Jonathan Clauss! Le ultime
Mercato Juve, affondo per Jonathan Clauss! Le ultime

Riccardo Focolari
roma
1 Settembre, 11:01
Juventus scatenata in questo ultimo giorno di mercato: affondo anche per il terzino destro del Nizza Jonathan Clauss

La Juventus è letteralmente scatenata in questi ultimi due giorni di mercato. Dopo la trattativa chiusa con Edon Zhegrova (ora al J Medical per le visite mediche) tratta anche con Lois Openda e Jonathan Clauss. Quest’ultimo è l’esterno destro del Nizza: profilo ideale per garantire affidabilità e qualità alla squadra guidata da Igor Tudor.

I contatti con il club francese sono stati avviati da giorni e la dirigenza bianconera attende adesso una risposta definitiva dal Nizza. L’obiettivo della Juventus è quello di completare l’organico inserendo elementi capaci di assicurare competitività e opzioni tattiche in tutti i reparti, con particolare attenzione alle corsie esterne.

