Addio Yildiz: la Juventus ha preso la sua decisione / News

La Juventus avrebbe preso una decisione molto chiara rispetto ad Yildiz: ecco come stanno le cose rispetto al calciomercato

Pure nella burrasca bisogna avere la lucidità di individuare quei barlumi di luce che possono dare speranza, alimentare una prospettiva di un domani migliore. Questo per dire che la Juventus, seppure protagonista di una stagione essenzialmente negativa, dovrà pur ripartire da qualcosa. Da qualche giocatore. Uno di questi, ad esempio, potrebbe essere Kenan Yildiz. Il talento turco è uno dei gioielli più promettenti della nostra Serie A. Quest’anno, in qualche modo, ha fatto il suo. Otto gol e cinque assist nelle varie competizioni in cui la Juve è stata coinvolta. Ma soprattutto, sprazzi di bellezza che lasciano intravedere un fuoriclasse su cui puntare oggi e domani. Questo è il punto di partenza, poi c’è il calciomercato. E Yildiz, tra tutti i giocatori che ha in rosa la Juventus, potrebbe essere uno di quelli con cui è possibile fare cassa e autofinanziarsi. Insomma, siamo dinanzi ad un bivio bello e buono.

Yildiz-Juventus: ci sono novità | Ultim’ora calciomercato

Nelle ultime settimane si sono sprecate le notizie di calciomercato relative a potenziali pretendenti a Kenan Yildiz. In Europa ci sono molti estimatori del giocatore: dal Chelsea al Bayern Monaco passando per il Manchester United. La Juventus si è subito messa nella posizione mediana del vedere cosa succede. Questo perché, se qualcuno dovesse bussare alla porta con una valigetta contenente cento milioni di euro, sarebbe impossibile non prestare l’orecchio. Tuttavia, ci sono novità. Secondo le ultimissime indiscrezioni che abbiamo raccolto, la Juventus sarebbe pronta a prendere una posizione netta e definitiva su Kenan Yildiz. Non solo non verrà venduto in estate ma verrà ancora blindato da un contratto nuovo, allungato, rimaneggiato al rialzo. Già la scorsa estate era stato dato un segnale con la consegna della maglia numero 10. Ora un altro passo in avanti: la Juve è pronta a puntare su Yildiz. Oggi e domani.