Calciomercato Juventus / Accelerata improvvisa, colpo dal Chelsea

Accelerata improvvisa per un colpo dal Chelsea

C'è bisogno di una ventata di novità in casa Juventus. Purtroppo si è provato più volte a ricompattare l'ambiente, le diverse parti in causa, ma sembra che i giocatori remino contro il tecnico. La sconfitta con il Maccabi Haifa ha solo aumentato il volume della sirena di pericolo. Con questo trend si rischia di andare incontro alla peggior stagione degli ultimi decenni. E con una rosa formata da nomi altisonanti, non dagli Sturaro e Giaccherini di turno.