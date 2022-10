Juve, attacco del 2023: se parte Vlahovic arriva uno di loro – Mercato

E' cominciato il ritiro della Juventus. Atto dovuto da parte della società dopo la sconfitta per 2 a 0 ad Haifa in Champions. Vedremo se un risultato positivo con il Torino nel derby di sabato cambierà la posizione dei vertici bianconeri. Per uscire dal vortice negativo in cui si è infilata la Vecchia Signora non c'è una ricetta diversa dal collezionare successi in rapida successione.