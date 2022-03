Balotelli: “Il mio livello lo stesso di Cristiano Ronaldo e Messi”

Mario Balotelli, attaccante dell'Adana Demirspor, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua carriera, facendo un bilancio dei trofei e degli errori commessi.

Mario Balotelli torna a far parlare di sé, questa volta in modo clamoroso. Infatti, l'ex attaccante del Milan ha rilasciato delle dichiarazioni che faranno sicuramente discutere. Nell'intervista al The Athletic, l'attuale attaccante dell'Adana Demirspor, già 10 gol nella Superlig turca 2021-22 e 11 totali in stagione, sotto la guida di Vincenzo Montella, ha infatti fatto un bilancio delle sua carriera, parlando degli errori che hanno compromesso il suo rendimento, paragonandosi, infine, almeno sulla parte tecnica, ai migliori calciatori del mondo. Ecco le sue parole: "Se parliamo di qualità, io non ho mai avuto nulla di invidiare a Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Ne sono certo, al 100%. Ma io ho perso alcune occasioni, succede. E al giorno d'oggi non posso dire di essere bravo come Ronaldo perché lui ha vinto quanti Palloni d'Oro? Cinque? Non puoi paragonarti a Messi o Ronaldo, nessuno può. Ma se parliamo di qualità calcistica, non ho nulla da invidiare a loro, ad essere onesti."