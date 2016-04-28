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VIDEO / Il campionato delle "Wags", la classifica finale

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La bionda, la castana e la mora. Tre bellezze prorompenti si sono date "battaglia" per aggiudicarsi il titolo di "Wag più bella della Serie A". A trionfare su tutte, secondo le vostre preferenze,…

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VIDEO / Un nuovo angelo biondo per “bomber” Khedira?

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Impazza il gossip intorno al centrocampista tedesco della Juve. Si chiama Kimberley Mens, modella biondissima e super sexy che, secondo la cronaca rosa, sarebbe la nuova fiamma di Khedira

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VIDEO / Lady Morata si scalda per il Clasico

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La blogger italiana Alice Campello si prepara a vivere per la prima volta da "wag" del Real Madrid il big match della Liga con uno shooting a Dubai

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VIDEO / Melissa Satta, curve pericolose...

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La showgirl e modella protagonista della campagna per la linea di underwear Rossoporpora con le sue forme esplosive