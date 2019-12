Calciomercato Juventus, colpo grosso: dopo Kulusevski arriva un bomber!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Con una mossa a sorpresa abbastanza improvvisa, la Juventus ha sorpassato Beppe Marotta e si è ormai assicurata il primo, grande colpo del 2020: il gioiello classe 2000 Dejan Kulusevski. Battuta dunque la forte concorrenza dei nerazzurri grazie ad un’offerta da ben 35 milioni di euro più 8 di bonus che ha convinto l’Atalanta: il ragazzo dovrebbe comunque finire la stagione al Parma, club in cui è attualmente in prestito. Fabio Paratici però non vuole fermarsi qui. Anzi, la sua intenzione sarebbe quella di rinforzare la Juve a centrocampo e anche in attacco già a gennaio. Ed è proprio per quanto riguarda il reparto offensivo che potrebbero arrivare le sorprese più clamorose. L’obiettivo principale del calciomercato della Juventus per l’attacco era Haland ma, dopo che il gigante norvegese ha scelto il Borussia Dortmund, il CFO bianconero è partito alla caccia di alternative.

Una pista che rimane ancora valida è quella che porta a Olivier Giroud, in scadenza di contratto con il Chelsea. Anche lui è sotto stretta osservazione di Marotta, ma è stato offerto pure alla Juve che lo starebbe valutando: potrebbe essere un’operazione low cost interessante. In queste ore si è poi parlato anche del talento classe ’99 Donyell Malen, attaccante esploso nel PSV: costa molto (circa 50 milioni), rimane nel mirino bianconero ma più per il futuro che già per gennaio. Stesso discorso per Mauro Icardi, pallino di Paratici mai veramente passato di moda dalle parti della Continassa: si vocifera che la Juve potrebbe tornare all’assalto qualora il PSG decidesse di non riscattarlo o se lui rifiutasse il trasferimento definitivo a Parigi a fine anno. Ma c’è anche un nome nuovo accostato alla Vecchia Signora e spuntato sempre in queste ultime ore, un obiettivo raggiungibile già nel mercato invernale: stando infatti a quanto riportato da Il Messaggero, il bomber a sorpresa potrebbe essere Mariano Diaz del Real Madrid. La Juventus si sarebbe infatti inserita nella corsa per l’attaccante 26enne sfidando apertamente la Roma, che lo segue già dalla scorsa estate. Il Real potrebbe cederlo senza troppe remore, visto che non è ritenuto un punto fermo della formazione di Zidane: Mariano potrebbe rappresentare il rinforzo ideale per il rapporto qualità-prezzo. Ma non è ancora tutto. Anzi, il presidente Agnelli sarebbe pronto a dare uno scossone importantissimo nel prossimo futuro e avrebbe in mente anche qualcos’altro di veramente enorme per quanto riguarda proprio il calciomercato della Juventus >>>VAI ALLA NOTIZIA