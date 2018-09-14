Musacchio: dubbi sul rigore in Tottenham-City, gli ricorda qualcosa
Il centrale del Milan allude al rigore concesso ai citiziens, molto simile al fallo di mano non fischiato ad Alex Sandro
Il centrale del Milan allude al rigore concesso ai citiziens, molto simile al fallo di mano non fischiato ad Alex Sandro
L'ex Milan e Sassuolo imita l'ex esterno della Roma in famoso gol in un derby
Le parole dei tifosi bianconeri dopo la vittoria contro i rossoneri
I due ex campioni dell'Inter si incontrano e si sfidano a tennis
Il campione di karate e la schermitrice protagonisti di un simpatico video sui social
La presentatrice e la cantante insieme a curare il loro corpo
Il centrocampista del Napoli si diletta nell'arte della pasticceria preparando dei croissant
L'attaccante della Samp questa sera in campo contro il Liechtenstein
Piccolo inconveniente durante la gara di qualificazione di Coppa d'Africa
I partenopei hanno pescato i gunners per i quarti di finale di Champions
Simpatico fuori onda dell'ex capitano nerazzurro dopo la sconfitta in Europa League
Le parole piene d'entusiasmo dei tifosi bianconeri alla fine della partita contro l'Atletico Madrid
Il numero uno dei colchoneros arriva al Ristorante del Cambio di Torino
Il patron dei bianconeri arriva al ristorante del Cambio di Torino
I bianconeri si tengono in forma correndo e giocando con la palla
I bianconeri sono molto impegnati in queste ore nel preparare alla perfezione il ritorno degli ottavi di Champions League. Obiettivo ribaltone all'Allianz Stadium
L'attaccante olandese si rende protagonista di un bel gesto nel tunnel degli spogliatoi prima di Feyernoord-Vitesse
I tifosi attendono Caceres al JMedical
Martin Caceres arriva a Torino
Torino: In attesa del calcio d'inizio del derby della Mole, ecco che i bianconeri arrivano allo stadio.
La Juventus è in campo alla Continassa e si sta allenando in vista della gara contro il Valencia. In campo non c'è Federico Bernardeschi che non ha smaltito il problema agli adduttori. Assenti anche…
La Juventus si allena alla Continassa in vista del match di Champions contro il Manchester United
Forse non sai che... omaggio al centrocampista bianconero, re dei record...