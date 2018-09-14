LIVE Continassa: allenamento di rifinitura in vista Valencia -VIDEO redazionejuvenews redazionejuvenews 26 novembre - 17:20 26 novembre

La Juventus è in campo alla Continassa e si sta allenando in vista della gara contro il Valencia. In campo non c'è Federico Bernardeschi che non ha smaltito il problema agli adduttori. Assenti anche…