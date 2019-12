Streaming Sampdoria-Juventus: ecco come vedere la partita in diretta

Serie A: ecco come vedere live Sampdoria-Juventus in diretta streaming e legalmente

SAMPDORIA-JUVENTUS IN STREAMING – Ci siamo, a breve andrà in scena la diciassettesima giornata di Serie A: alle ore 18:55 il calcio d’inizio del match Sampdoria-Juventus allo Stadio Marassi di Genova. La partita verrà trasmessa in diretta live e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202/473 sul digitale) e su Sky Sport Uno (canale 251). Gli abbonati Sky potranno vedere la partita in streaming su tablet, pc e smartphone su SkyGo, ma anche su NowTV. Chi invece vorrà seguire tutti i vari match di calcio in streaming, soprattutto per chi non possiede un abbonamento alle pay TV, potrà farlo ad un prezzo davvero basso (e in alcuni casi bassissimo) cliccando qui!

SAMPDORIA-JUVE, DIRETTA LIVE – Se invece non avete la possibilità di seguire la partita in TV o di vederla in streaming, potrete ovviamente seguire Sampdoria-Juventus in diretta con la cronaca minuto per minuto su Juvenews.eu grazie al nostro live, cliccando qui! >>>DIRETTA LIVE

Per tutte le notizie, le interviste dei protagonisti, l’analisi della partita, gli approfondimenti ma anche le ultime novità di mercato, potrete seguire tutto cliccando qui!