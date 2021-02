Fonseca alla vigilia: “Entrambe in un buon momento. Juve più forte dell’andata”

TORINO – Manca ormai solamente un giorno al nuovo big match della Juventus in questo campionato. La squadra allenata da Andrea Pirlo, infatti, domani alle 18 ospiterà la Roma di Paulo Fonseca, per un’altra grande sfida. La gara dell’Allianz Stadium sarà valevole per la 21esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021 e anche per la corsa Scudetto. Le due squadre, infatti, sono appaiate al terzo e al quarto posto, a pochissimi punti di distanza dal Milan capolista. Inoltre, questa partita sarà fondamentale anche per la corsa Champions, dato che Lazio e Napoli sono subito dietro bianconeri e giallorossi. Alla vigilia del match, poi, i due allenatori hanno presentato lo scontro nelle rispettive conferenze stampa. Il tecnico dei capitolini ha parlato poco fa, elogiando il suo collega-avversario e parlando del momento di forma che stanno attraversando i suoi ragazzi e la Vecchia Signora.

Ecco, dunque, le parole di Paulo Fonseca alla vigilia del big match: “Non so chi sia più forte tra noi e loro: non mi piace analizzare queste cose, anche perch1è siamo due squadre completamente diverse. La Juventus è una squadra fortissima, che ha un bravissimo allenatore. Sono diversi da quelli che abbiamo affrontato all’andata: adesso la Juve è più forte. Hanno più dinamicità e riescono a sfruttare meglio le loro grandi individualità. Noi, adesso, ci troviamo in un buon momento di forma e abbiamo molto fiducia. Entrambe le squadre sono fiduciose e in un buon momento. Quando la Juve ha più tempo per lavorare, poi, si trova anche meglio in campo e riesce a giocare con più dinamicità e a sfruttare la profondità. Le loro individualità, poi, le conosciamo tutti. Come dicevo, sono più forti adesso di quando li abbiamo affrontati all’andata. Alla mia squadra, per domani, chiederò quello che chiedo ogni volta: essere ambiziosa“.