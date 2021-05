Eye on: focus sull’Udinese

L'analisi dell'avversario di domani

"Vigilia di campionato per i bianconeri che domani, alle ore 18.00, se la vedranno in trasferta contro l’Udinese nel match valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A. L’obiettivo è quello di tornare alla vittoria per affrontare al massimo le ultime gare del mese di maggio, finale di Coppa Italia compresa. La squadra di Mister Pirlo, però, adesso è concentrata soltanto sul prossimo obiettivo, la gara contro i friulani. I prossimi avversari della Juventus arrivano a questo appuntamento dopo il successo per 2-4 ottenuto sul campo del Benevento domenica scorsa. Attualmente la squadra guidata in panchina da Mister Gotti occupa l’undicesimo posto in classifica a quota 39 punti.