Inter-Juventus – Calvarese dirige la semifinale di andata

TORINO – Siamo ormai alla vigilia della super sfida di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Le due squadre si affronteranno a distanza di poche settimane, dopo il match di campionato vinto dai nerazzurri per 2-0, grazie alle reti di Arturo Vidal e Niccolò Barella. La gara di domani, dunque, sarà valevole per la semifinale di andata della competizione nazionale. Il ritorno si giocherà mercoledì 9 gennaio 2021 all’Allianz Stadium di Torino e il vincitore si aggiudicherà l’accesso alla finalissima. La partita per aggiudicarsi la Coppa, infine, si disputerà contro la vincitrice dell’altra semifinale, ossia una tra Napoli ed Atalanta.

Nei quarti di finale, la squadra allenata da Andrea Pirlo ha battuto per 4-0 in casa la SPAL, grazie alle reti di Alvaro Morata, Gianluca Frabotta, Dejan Kulusevski e Federico Chiesa. Domani sera, a guidare l’attacco però non ci sarà più lo spagnolo, ma sarà Cristiano Ronaldo, che partirà titolare per la prima volta in questa Coppa Italia. La squadra di Antonio Conte, invece, nei quarti di finale ha battuto nel Derby il Milan di Stefano Pioli. Ad aprire le marcature era stato il rossonero Zlatan Ibrahimovic, poi espulso nel secondo tempo. Le reti nerazzurre, invece, sono state di Romelu Lukaku e di Christian Eriksen, che ha regalato le semifinali all’Inter con un gioiello su calcio di punizione nel recupero.

Alla vigilia della sfida, inoltre, sono arrivate le designazioni arbitrali. La gara di andata sarà diretta dall'arbitro Gianpaolo Calvarese, della sezione di Teramo. Classe 1976, ha esordito in Serie A nel 2009, proprio in una gara dell'Inter. Ad assisterlo come guardalinee ci saranno i signori Carbone e Peretti, mentre il IV uomo sarà il signor Massa. Il giudice al VAR sarà il signor Irrati, mentre l'assistente alla tecnologia sarà il signor Paganessi.