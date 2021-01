Gomez posta una foto con un oggetto bianconero: gaffe social o indizio di mercato ?

TORINO – Manca poco piu di un ora al fischio di inizio della prima sfida del 2021 per la Juventus che, ospiterà l’Udinese di Luca Gotti all’Allianz Stadium. In attesa di conoscere chi saranno gli undici titolari schierati da mister Pirlo, in casa Juve regna un clima di tensione per quella che sarà la delicata sfida contro i friulani, in virtù dell’ampio margine di distacco da Inter e Milan. I bianconeri infatti, saranno costretti a vincere un filotto di partite impegnative se vorranno ancora restare in corsa per la lotta scudetto, che vorrebbe dire 10 di fila ed entrare di diritto nella leggenda di questo sport, se gia non fossero sufficienti quelli ottenuti fino ad ora.

Ma dalle parti della Continassa si continua a lavorare duramente anche per quel che riguarda il mercato, con tantissimi nomi che circolano sul taccuino di Paratici, alcuni anche di un certo spessore. Inutile dire che il primo della lista resta sempre il centrocampista in uscita dallo United Paul Pogba, ma pensare che questo possa accadere a gennaio è quasi fantacalcio. Nelle ultime settimane però, è subentrato un altro nome altisonante che sta balenando nella testa dei dirigenti della Vecchia Signora e non solo, perche su di lui c’è la corte di tutte le big di Italia, Milan e Inter su tutte. Stiamo parlando del fantasista dell’Atalanta Alejandro Gomez, giunto al termine della sua avventura in nerazzurro e messo ai margini dalla società bergamasca, la quale lo lascerebbe partire per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Intanto, ci ha pensato il numero 10 della Dea ad infiammare gli animi dei tifosi e lo ha fatto attraverso una storia condivisa sul suo account Instagram che, sta suscitando molto dibattito sul web. Nell’immagine infatti vengono immortalate in primo piano un paio di ciabatte bianche e nere dell’Adidas, stessi colori sociali e stesso sponsor tecnico della Juventus. All’interno del post poi, il Papu ha commentato scrivendo: “2021”, quasi a voler significare un nuovo inizio, anche se non sappiamo con certezza se si tratti di un indizio di mercato o se l’argentino sia incappato involontariamente in una gaffe social. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<