Da Ronaldo a Morata: gli auguri dei calciatori della Juventus

TORINO- Si è quindi concluso il 2020, un anno che ha sicuramente sconvolto la quotidianità delle nostre vite. Calcisticamente parlando, la Juventus ha centrato il nono scudetto consecutivo, vedendosi però sfuggire in finale sia la Supercoppa Italiana che la Coppa Italia, oltre all’eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Lione. La nuova stagione vede i bianconeri di Pirlo in sesta posizione in campionato, con un girone di Champions passato al primo posto davanti al Barcellona di Messi. In attesa di riprendere con il calcio giocato (appuntamento a domenica per la gara contro l’Udinese), Ronaldo e compagni hanno voluto fare gli auguri ai tifosi di tutto il mondo per un buon 2021. Ecco di seguito alcuni post:

RONALDO

“Il 2020 non è stato un anno facile, non ci sono dubbi. Nessuno può essere indifferente davanti al dolore e alla sofferenza che ha portato il Covid-19 in tutto il mondo. Ma ora è il momento di riprendersi e dimostrare che, insieme, possiamo fare la differenza. Perché non importa quanto sia dura la caduta ciò che veramente ci definisce è il modo in cui ci rimettiamo in piedi e quanto velocemente siamo pronti ad affrontare i nuovi ostacoli. Quindi proviamo a trasformare il 2021 in un punto di svolta, un nuovo inizio. Perché tutti noi, e intendo proprio tutti noi, possiamo ancora diventare versioni migliori di noi stessi. E se lo facciamo tutti insieme, questo potrebbe effettivamente essere il segreto per cambiare le cose in meglio. Felice anno nuovo! E che il 2021 sia un anno da ricordare sempre per i migliori motivi”.