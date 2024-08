Juve, annunciata la partnership con il social game Omada

Attraverso i propri canali ufficiali, la Juventus ha reso noto l'accordo con Omada, brand specializzato e famoso social network game sportivo

Tramite i propri canali ufficiali, la Juventus ha ufficializzato la partnership con Omada, social game sportivo molto diffuso in Europa. Lanciato in Francia nel 2021 come app mobile, Omada si è diffuso per la capacità di mettere in contatto, creare informazione e intrattenimento, oltre che mettere in competizione gli utenti tra loro.

Le parole di Calvo sulla partnership

Sull’accordo raggiunto tra Juventus e Omada si è espresso il Managing Director Revenue & Institutional Relations della Juventus, Francesco Calvo. Ecco le sue parole: “Per la prima volta, un brand ha scelto di associarsi direttamente con alcune delle nostre squadre giovanili, a riprova dell’ottimo lavoro che il Club sta portando avanti. Omada è una realtà in forte ascesa, che, come la Juventus, ha nei giovani il proprio pubblico di riferimento. Questa è un’opportunità per creare nuovi e unici momenti di coinvolgimento rivolti a questa fascia d’età”.