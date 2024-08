ULTIM’ORA – Ecco quanto ci sarà di Juve nel prossimo Chelsea di Conte

IL PROGETTO DI CONTE Antonio Conte sta già pianificando il Chelsea del prossimo anno. Sicuramente Abramovich soddisferà l’allenatore italiano, visto che i Blues devono riscattare una stagione veramente deludente. L’obbiettivo della squadra era infatti vincere la Premier League, invece il club londinese si trova attualmente al decimo posto, fuori anche dalla zona Europa League. I

Antonio Conte sta già pianificando il Chelsea del prossimo anno. Sicuramente Abramovich soddisferà l'allenatore italiano, visto che i Blues devono riscattare una stagione veramente deludente. L'obbiettivo della squadra era infatti vincere la Premier League, invece il club londinese si trova attualmente al decimo posto, fuori anche dalla zona Europa League. I giocatori richiesti Conte li conosce benissimo, avendoli allenati di persona o avendoli visti giocare in Serie A. Quattro i nomi principali per la rinascita dei Blues…

OBIETTIVO NUMERO UNO

Il sogno rimane chiaramente Paul Pogba per ripartire da un centrocampo forte e solido e anche per alzare il merchandising, chiaramente perché Paul è un campione. E a Londra lo sanno bene. Per questo il club inglese avrebbe messo sul piatto circa 120 milioni di euro per arrivare al francese che rimane la prima scelta di Antonio Conte che lo ha praticamente lanciato nell'olimpo dei grandi. Se però Pogba dovesse decidere di rimanere ancora a Torino (cosa non da escludere) allora Conte ripiegherebbe su altri top…

OBIETTIVO NUMERO DUE

Se non dovesse arrivare Pogba pronto Radja Nainggolan per il centrocampo inglese, cercato in precedenza anche dalla Juve. Il Ninja però non vedrebbe di buon occhio un trasferimento a Torino, perciò destinazione scartata a priori. Conte si è quindi fiondato sul giallorosso disposto a lasciare Roma solo per una grande offerta in un top club. Ma ecco che proprio nelle ultime ore è uscito un terzo nome per Conte, molto vicino alla famiglia bianconera…

OBIETTIVO NUMERO TRE

Oltre ai nomi già citati nei giorni precedenti, come ad esempio Nainggolan e Paul Pogba, l'ex allenatore della Juventus vorrebbe portare a Londra anche Arturo Vidal, che ha allenato per 3 anni. Stando a quanto riporta il Mundo Deportivo il cileno sarebbe uno degli indiziati principali per entrare nel centrocampo dei Blues insieme al ninja giallorosso. Più difficile la pista che porterebbe al fuoriclasse juventino, vista anche l'enorme cifra che Abramovich dovrebbe spendere. Un giocatore bianconero invece molto probabilmente lascerà Torino il prossimo anno…