MERCATO – La Juve vuole il giocatore del Leicester per il prossimo anno

La favola del Leicester sta appassionando milioni di tifosi in tutto il mondo e la Juventus starebbe pensando al giocatore del club inglese per il prossimo anno

CENTROCAMPISTA LEICESTER

La favola del Leicester sta appassionando milioni di tifosi in tutto il mondo. Tutti i giocatori stanno affrontando una stagione straordinaria, e sono seguiti da tutti i club più importanti del mondo. La Juventus starebbe pensando al centrocampista del club inglese per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione:

IL NOME

La Juventus vorrebbe portare a Torino N'Golo Kantè, centrocampista francese classe 1991. È un mediano fisicamente brevilineo e instancabile nella corsa, possiede una grande tecnica e un'ottima visione di gioco. Non è però l'unica squadra interessata al giocatore:

DUE SQUADRE INTERESSATE

Secondo indiscrezioni riportate dal quotidiano britannico Metro anche Manchester United e Real Madrid avrebbero messo gli occhi sul transalpino. Marotta e Paratici sono molto attivi in Inghilterra, infatti Kantè non è l'unico giocatore della Premier League che interessa alla dirigenza bianconera: