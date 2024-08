MERCATO – Juve scatenata, tre possibili acquisti dal Monaco!

Il club bianconero dopo la conquista dello scudetto è alla ricerca di nuovi giocatori per il prossimo anno

MONACO

Marotta e Paratici sono scatenati sul mercato. Dopo la conquista del quinto scudetto consecutivo, la società è alla ricerca di nuovi giocatori per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La Juve ha individuato tre nomi del Monaco che sarebbero perfetti per il club bianconero:

CENTROCAMPISTA

Bernardo Silva, centrocampista classe 1994.

CLASSE 1994

Tiemoué Bakayoko, centrocampista classe 1994.

CLASSE 1995

Thomas Lemar, centrocampista classe 1995.

Ma le notizie di mercato non arrivano solo da Monaco…