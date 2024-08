MERCATO – Il suo futuro è incerto, è possibile che lasci la Juve

C'è un attaccante della Juve che sicuramente farà parlare molto di se durante il mercato estivo, visto che il suo futuro è sempre più incerto per la prossima stagione

C'è un attaccante a Torino che sicuramente farà parlare molto di se durante il mercato estivo, visto che il suo futuro è sempre più incerto per la prossima stagione. Il calciatore quest'anno non ha trovato molto spazio nella Juventus, ma la società bianconera e mister Allegri vorrebbero puntare su di lui:

L'obbiettivo del presidente del Real Madrid Florentino Perez, che detiene una recompra sul calciatore, sarebbe quello di rivendere Alvaro Morata per 50 milioni di euro, e ottenere così una plusvalenza di 20 milioni. L'attacante infatti non troverebbe spazio nelle merengues, visto che per Zidane il tridente Ronaldo-Bale-Benzema è inamovibile:

Come riporta il Daily Mail, sono tre le squadre che stanno pensando allo spagnolo per rinforzare l'attacco la prossima stagione: Liverpool, Bayern Monaco e soprattutto l'Arsenal. Quello di Morata non è l'unico affare della Juve con il Real Madrid: