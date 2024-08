[fncvideo id=”152289″] JUVE BRUCIATA Il mercato si infittisce sempre di più. Entrato finalmente nel vivo, ora è tempo di capire effettivamente le trattative che andranno in porto dopo le tante parole, voci e altro. Al di là degli intrecci legati a Morata, Cavani, Benzema, Rabiot, Tourè, chi effettivamente arriverà in bianconero? Mentre la Juve

Il mercato si infittisce sempre di più. Entrato finalmente nel vivo, ora è tempo di capire effettivamente le trattative che andranno in porto dopo le tante parole, voci e altro. Al di là degli intrecci legati a Morata, Cavani, Benzema, Rabiot, Tourè, chi effettivamente arriverà in bianconero? Mentre la Juve pensa al quinto scudetto consecutivo, il club bianconero si è fatto bruciare sulla corsa al top player…

Il primo nome che di certo non arriverà è Lukaku. Nelle ultime ore il Borussia Dortmund ha intensificato i contatti con l'agente di Lukaku, Mino Raiola, e l'offerta per l'attaccante belga potrebbe viaggiare tra i 40 e i 50 milioni di euro secondo i media tedeschi. Un costo troppo elevato per la Juventus che quindi già abbandona uno dei suoi "sogni" per l'attacco. Ma c'è anche un secondo nome che si allontana da Torino…

Secondo indiscrezioni riportate dal portale fichajes.net, sarebbe in moto un giro di attaccanti tra due squadre di altissimo livello. La notizia è giunta nelle ultime ore e la Juventus, che è interessata a entrambi i giocatori, vuole osservare da vicino la situazione. Al Real Madrid arriverebbe quest'estate Pierre Aubameyang per una cifra impressionante, circa 80 milioni di euro. Anche lui quindi si allontana da Torino. Cosa farà quindi la Juve? La situazione potrebbe virare verso altri obiettivi…