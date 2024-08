Uno dei giocatori più importanti della Juve potrebbe lasciare Torino a fine stagione

IN PARTENZA

Uno dei giocatori più importanti della Juve potrebbe lasciare Torino a fine stagione nel caso in cui dovessero arrivare offerte veramente importanti. Non solo squadre italiane, ma anche all’estero ci sono top club interessati al giocatore: CONTINUA A LEGGERE

IL NOME

Simone Zaza è uno dei giocatori della Juventus più inseguiti sul mercato. L’attaccante bianconero non trova molto spazio a Torino, visto che l’allenatore Massimiliano Allegri gli preferisce Mandzukic e Morata. Quest’anno ha segnato 4 gol in campionato. Il più importante è sicuramente quello contro il Napoli nella sfida che ha segnato una svolta decisiva nella corsa scudetto. Due squadre italiane lo vorrebbero a tutti i costi: CONTINUA A LEGGERE

LA PRIMA ITALIANA

Secondo indiscrezioni riportate da Tuttosport il Milan ha messo nel mirino l’attaccante classe 1991. Bacca infatti potrebbe lasciare Milano a fine stagione e il club rossonero non sembra convinto di affidare l’attacco a Mario Balotelli, che si è mostrato troppo discontinuo: CONTINUA A LEGGERE

L’ALTRA INTERESSATA

Anche la Roma di Luciano Spalletti sta seguendo Simone Zaza con molto interesse. Dzeko, dopo una stagione deludente, non ha convinto la società. Dopo l’arrivo del nuovo allenatore il bosniaco non ha trovato più spazio e starebbe pensando anche lui di trasferirsi. Pallotta vorrebbe rinforzare l’attacco per la prossima stagione e l’attaccante bianconero sarebbe un ottimo acquisto per i giallorossi: CONTINUA A LEGGERE

ALL’ESTERO

All’estero Zaza piace molto in Premier League, soprattutto a Chelsea, West ham e Tottenham. La Juventus valuta il giocatore 30 milioni di euro e con i rossoneri potrebbe imbastire una trattativa che coinvolga Mattia De Sciglio. Allegri vorrebbe il giovane terzino per la prossima stagione, ma non è l’unico su cui la dirigenza vorrebbe investire per ricoprire quel ruolo: CONTINUA A LEGGERE