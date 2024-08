MERCATO – A Londra sono sicuri, il giocatore del Chelsea è a un passo dalla Juve

il calciatore dei Blues è vicinissimo ad indossare la maglia bianconera la prossima stagione

Secondo indiscrezioni riportate questa mattina dal Daily Star e dal Daily Express, ci sarebbero nuove voci di mercato sull'asse Chelsea-Juventus. I bianconeri sono in costante contatto con il club inglese, visto l'interesse di Antonio Conte per tanti giocatori della rosa di Allegri. Secondo i quotidiani però la società juventina sarebbe a un passo dall'acquisto di un calciatore dei Blues:

I bianconeri infatti, che sono alla ricerca costante di un centrocampista per la prossima stagione, sarebbero molto vicini all'acquisto di Nemanja Matic. Il giocatore, forte fisicamente e dotato di una grande tecnica e visione di gioco, piace molto a Marotta e a Massimiliano Allegri. Il centrocampista serbo, classe 1988 ex Benfica, è sotto contratto fino a giugno 2019 con il club inglese, che lo valuta sui 25 milioni di euro. Il patron russo del Chelsea, Roman Abramovich, recentemente avrebbe fatto un'offerta mostruosa per un giocatore della Juventus: