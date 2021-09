Streaming Napoli-Juventus: ecco come vedere la partita in diretta

Serie A: tra poco in scena il big match del Maradona Napoli-Juventus, ecco come vedere la partita live in diretta streaming e legalmente

redazionejuvenews

Diretta streaming Napoli-Juve — La Juventus, dopo il pareggio contro l'Udinese e la sconfitta casalinga contro l'Empoli, va alla caccia della prima vittoria stagionale contro il Napoli di Spalletti. Si preannuncia un match molto complicato, ma da vincere. Chi vorrà seguire la partita in diretta streaming, potrà farlo senza troppi problemi sulla propria Smart TV, ma anche su pc, tablet e smartphone.

Ecco come vedere live Napoli-Juventus in diretta streaming

Il calcio d'inizio di Napoli-Juventus è fissato alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona. La partita sarà visibile in diretta streaming suDAZN. Dunque vi basterà accedere alla piattaforma collegandovi con qualsiasi dispositivo abbiate a disposizione. Qui dunque vi proponiamo il link per abbonarsi in pochissimi secondi con la possibilità, fra le altre cose, di poter disdire l'abbonamento in un secondo tempo senza alcun problema e in qualsiasi momento.

Guarda Napoli-Juve in streaming da pc, tablet, cellulare o smart TV | >>> Abbonati subito a DAZN <<<

I bianconeri arrivano al Maradona in totale emergenza. Non convocati Chiesa, Dybala, Bentancur, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Arthur e Kaio Jorge. Allegri dunque dovrebbe affrontare il Napoli ricalibrando la sua Juventus e schierandola con un 4-4-2 camaleontico, che potrebbe facilmente trasformarsi anche in 4-3-3. Anche gli azzurri hanno qualche defezione: Spalletti non potrà infatti contare su Demme, Lobotka, Ghoulam, Meret e Mertens. Ecco dunque le formazioni di Napoli-Juve.

NAPOLI (4-2-3-1) - Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen

JUVENTUS (4-4-2) - Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Morata

Per tutte le ultime notizie, le interviste dei protagonisti, l’analisi della partita, gli approfondimenti ma anche le ultime novità di mercato, potrete seguire tutto cliccando qui!