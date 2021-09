Streaming Juventus-Milan: ecco come vedere la partita in diretta

Tra poco in scena il big match dell'Allianz Stadium Juventus-Milan, ecco come vedere la partita live in diretta streaming e legalmente

redazionejuvenews

Diretta streaming Juve-Milan — La Juventus, dopo la vittoria in Champions League contro il Malomoe, è chiamata a reagire anche in campionato. I bianconeri sono sempre a caccia della prima vittoria stagionale in Serie A e cercheranno di conquistarla in casa contro il temibile Milan di Stefano Pioli. Quello dell'Allianz Stadium si preannuncia un big match molto complicato, ma da vincere ad ogni costo per i ragazzi di Allegri. Chi vorrà seguire la partita in diretta streaming, potrà farlo senza troppi problemi sulla propria Smart TV, ma anche su pc, tablet e smartphone. Ecco come.

Ecco come vedere live Juventus-Milan in diretta streaming

Il calcio d'inizio di Juventus-Milan è fissato alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva suDAZN. Dunque vi basterà accedere alla piattaforma collegandovi con qualsiasi dispositivo abbiate a disposizione. Qui dunque vi proponiamo il link per abbonarsi in pochissimi secondi con la possibilità, fra le altre cose, di poter disdire l'abbonamento in un secondo tempo senza alcun problema e in qualsiasi momento.

Guarda Juve-Milan in streaming da pc, tablet, cellulare o smart TV | >>> Abbonati subito a DAZN <<<

I bianconeri, dopo le tante assenze patite contro il Napoli, ritrovano tanti giocatori importanti. Si va verso una quasi totale riconferma dell'undici titolare che ha battuto il Malmoe in Champions League, con Allegri pronto a proporre il suo 4-4-2 camaleontico. Ballottaggio importanti in attacco, dove Chiesa potrebbe insidiare Dybala per un posto al fianco di Morata. Qualche problema in più per Pioli, che dovrà fare a meno di svariati giocatori importanti come Ibrahimovic, Giroud, Bakayoko, Clabria, Krunic e Messias, oltre al portiere Maignan che ha accusato problemi ad una mano e che quindi potrebbe non essere della partita. Ecco dunque le probabili formazioni di Juve-Milan.

JUVENTUS (4-4-2) - Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic

Per tutte le ultime notizie, le interviste dei protagonisti, l’analisi della partita, gli approfondimenti ma anche le ultime novità di mercato, potrete seguire tutto cliccando qui!