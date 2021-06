Ex Juventus: Sarri sempre più vicino alla Lazio

Il tecnico toscano pronto a tornare in panchina

A quasi due settimane dalla chiusura ufficiale della stagione, le panchine di metà Serie A hanno subito già degli stravolgimenti. A far più rumore fin qui è stato sicuramente il ritorno alla Juventus, dopo due stagioni, di Massimiliano Allegri che ha preso il posto di Andrea Pirlo, al quale non sono bastati i successi in Supercoppa Italiana e in Coppa Italia, oltre al quarto posto finale, per guadagnarsi la conferma. Altri arrivi importanti sono quello di Mourinho alla Roma e di Spalletti al Napoli (con Gattuso alla Fiorentina), mentre l'Inter ha annunciato ieri Simone Inzaghi che prende il posto lasciato vacante da Antonio Conte.