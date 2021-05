Clamoroso Commisso: “Ho intenzione di mettere in vendita la Fiorentina”

Le parole del presidente viola

"Lo Spezia è stato pagato 22 milioni. I Della Valle hanno pagato 0 per acquistare la Fiorentina, idem De Laurentiis e Lotito per rilevare il Napoli e la Lazio. E quanto ha pagato il proprietario del Parma? Circa 60 milioni di euro. Io invece ho speso i soldi veri. Faccio i debiti negli Stati Uniti e porto il denaro qui in Italia. Ora basta, io ho intenzione di mettere in vendita la Fiorentina. Ho speso ben 170 milioni per acquistarla, poi 80 milioni per risanarla, poi altri 85 milioni di euro per cercare di migliorare il centro sportivo. Ora io voglio tornare in America e vendere la Fiorentina ai fiorentini, ovviamente a quelli che hanno soldi...".