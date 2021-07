Calciomercato Roma, Xhaka saltato: ecco il nome del sostituto. Tiago Pinto e José Mourinho sarebbero già a lavoro per portarlo nella Capitale

Ultime news Roma — Ieri dall'Inghilterra è arrivata una notizia clamorosa che nessuno si sarebbe mai aspettato. L'affare Granit Xhaka, obiettivo della Roma da tempo, è ufficialmente saltato. Il centrocampista è tornato ad allenarsi con la prima squadra perché il club giallorosso non è riuscito a soddisfare le richieste dell'Arsenal. Oltre al danno la beffa. Il giocatore svizzero, infatti, sarebbe in trattativa con i Gunners per un rinnovo del suo contratto che vorrebbe dire zero speranze rimaste per i capitolini. In attesa di capire come si svilupperà questa situazione complicata, la Roma si starebbe tutelando e nelle ultime ore sta girando un nome nuovo che potrebbe essere il sostituto di Xhaka.

Xhaka saltato: ecco il nome del sostituto che viene dalla Germania — Il general manager giallorosso, Tiago Pinto, sarebbe già a lavoro con la società che detiene il cartellino del giocatore. Con lui, anche José Mourinho sarebbe a contatto diretto con il centrocampista per convincerlo ad accettare la proposta giallorossa. Il giocatore in questione è Thomas Delaney calciatore del Borussia Dortmund. Il centrocampista ha fatto un grandissimo percorso con la sua Danimarca ad Euro 2020 in cui è stato un assoluto protagonista. La sua valutazione sarebbe quindi inferiore a quella di Xhaka. Il danese, infatti, sarebbe valutato circa 20 milioni di euro, ma la qualità non sarebbe così tanto differente da quella del capitano della Svizzera.

Il Borussia Dortmund sarebbe disponibile a cedere il giocatore che nella scorsa stagione in Bundesliga non ha particolarmente brillato. Per prima cosa andrebbe trovata l'intesa con l'agente del giocatore per il contratto e poi si dovrebbe trattare con il club tedesco per il suo cartellino. Intanto, la Roma si trova in ritiro in Portogallo dove stasera affronterà il Siviglia. Domani si uniranno al gruppo anche Bryan Cristante e Eldor Shomurodov (quest'ultimo il neo acquisto della società giallorossa).