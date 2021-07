Calciomercato Roma, trattative avviate per un forte terzino: Tiago Pinto e Mourinho sarebbero a lavoro per portare il giocatore in Italia

redazionejuvenews

Ultime news Roma — Nella vittoria dell'Italia contro il Belgio nei quarti di finale degli Europei, firmata dai gol di Barella e Insigne, gli azzurri hanno perso forse il migliore giocatore del torneo: Leonardo Spinazzola. Il terzino della Roma ha illuminato gli stadi di questo Europeo itinerante a suon di assist, giocate e premi come migliore in campo o "Star Of The Match" (premio ricevuto per ben due volte in questo torneo). Spinazzola però nel match contro i belgi è stato sfortunatissimo. Il giocatore, infatti, ha rimediato una rottura al tendine d'Achille ed è stato operato in Finlandia con un recupero stimato di circa sei mesi (il giocatore ha comunque partecipato alla premiazione di Euro 2020). Non è la famosa "maledizione giallorossa del legamento crociato" però per tempi di recupero è come se lo fosse. I Friedkin e il tecnico José Mourinho starebbero già in cerca di una soluzione, che non era prevista.

Trattative avviate per un forte terzino: Tiago Pinto a lavoro — Come detto, ora è caccia al sostituto che dovrà coprire il ruolo di Spinazzola almeno fino al prossimo gennaio. Il sostituto "naturale" dell'azzurro sarebbe Calafiori. Il ragazzo però ha ancora poca esperienza e continuità per prendere il posto da titolare in Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma avrebbe avviato una trattativa per un forte terzino, che attualmente gioca in Inghilterra con il Manchester United. Si tratta di Alex Telles, ex Inter e affrontato nella scorsa stagione dai giallorossi in semifinale di Europa League. Il nodo sarebbe la formula dell'operazione. I Red Devils vorrebbero cedere il giocatore a titolo definitivo (valutazione intorno ai 20 milioni di euro), mentre il club capitolino lo vorrebbe giustamente in prestito. Mourinho, infatti, considera Spinazzola titolare fisso per quanto riguarda la fascia sinistra e dunque il prossimo anno Telles in panchina sarebbe sicuramente scontento.