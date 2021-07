Calciomercato Roma, Tiago Pinto vicino a chiudere per due cessioni: Mourinho avrebbe dato il via libera per le due partenze

Ultime news Roma — Secondo quanto riportato da Sky Sport, Tiago Pinto sarebbe molto vicino a chiudere per due cessioni. Mourinho avrebbe dato il via libera per le due partenze. Dopo aver ceduto ufficialmente Pau Lopez e Cengiz Under al Marsiglia, i giallorossi si starebbero preparando a salutare altri due componenti della rosa. Entrambi i giocatori sono considerati dal patron Dan Friedkin elementi importanti, con un ingaggio alto. Per entrambi il club giallorosso avrebbe fatto dei discorsi approfonditi con il tecnico portoghese per tenerli, ma poi si sarebbe deciso per una imminente cessione. I dirigenti della Roma e Tiago Pinto starebbero in discorsi molto avanzati con entrambi i club compranti e le operazioni si potrebbero chiudere già nelle prossime ore. Le due cessioni aiuterebbero i giallorossi a chiudere anche per Granit Xhaka alzando l'offerta all'Arsenal.

Tiago Pinto vicino a chiudere per due cessioni: via libera di Mourinho — Per chi ancora non l'avesse capito, stiamo parlando di Robin Olsen e Justin Kluivert. Entrambi i giocatori sono tornati il primo luglio a Roma dopo le esperienze in prestito rispettivamente all'Everton e al Lipsia. L'estremo difensore, inoltre, è anche tornato da poco dopo un ottimo europeo disputato con la Svezia. Per l'estremo difensore si sarebbe fatto avanti il Lille. Dopo la cessione di Maignan al Milan, infatti, il club francese sta cercando un nuovo portiere titolare. Olsen sarebbe stato individuato come sostituto ma la Roma dovrà probabilmente contribuire all'ingaggio del portiere. La formula non sarebbe ancora chiara, si parla comunque di prestito con diritto o obbligo di riscatto. Discorso simile per Kluivert. Per l'olandese ci sarebbe il Nizza che sarebbe molto vicino a chiudere il colpo. Anche per l'esterno si tratterebbe di prestito con diritto o obbligo di riscatto. Dopo aver definito queste due cessioni, dunque, Tiago Pinto dovrebbe chiudere per Xhaka con l'Arsenal.