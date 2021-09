Calciomercato Roma, Tiago Pinto a lavoro per cedere un esubero

Il general manager della Roma, Tiago Pinto, sarebbe a lavoro per piazzare un esubero. Il giocatore in questione lo scorso anno ha fatto pochissime presenze in campo sotto la guida di Paulo Fonseca. Già da questa estate, infatti, il difensore è stato etichettato dalla società come un esubero e quindi in vendita. Al termine del calciomercato europeo però Tiago Pinto non è riuscito a piazzarlo ed ora spererebbe in una soluzione estera, in cui le finestre di mercato sono ancora aperte. Intanto, la Roma lo ha messo nella lista della Serie A per evitare azioni legali da parte dei giocatori contro il club.