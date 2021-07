Calciomercato Roma: Pinto accelera per il vice Spinazzola

Nuovo obiettivo

Molti i nomi che sono stati sondati in questi giorni da Tiago Pinto, che da subito dopo l'infortunio di Spinazzola si è rivolto con attenzione al mercato per cercarne il sostituto. Un casting con molti nomi e ipotesi, dalle quali sembra essere però uscita quella definitiva. Stando a quanto ha riportato il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, molto vicino all'ambiente giallorosso, la Roma e Pinto avrebbero individuato il sostituto perfetto di Spinazzola in Matias Vina. Il ventitreenne difensore uruguaiano del Palmeiras piace molto ai giallorossi che avrebbero iniziato le trattative mettendo sul piatto un'offerta da 10 milioni di euro. La trattativa non sarà semplice, ma i giallorossi contano di far leva sull'appeal di Mourinho e della città, per convincere il giocatore a trasferirsi a Roma.