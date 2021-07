Calciomercato Roma, nuova pista caldissima per sostituire Spinazzola

Da diverso tempo, ormai, la Roma è in cerca del sostituto di Leonardo Spinazzola. Il centrocampista, infatti, si è rotto il tendine d'Achille dopo i quarti di finale di Euro 2020 tra Italia e Belgio. Pochi giorni dopo il calciatore è stato operato in Finlandia ed ha partecipato alla premiazione della coppa con i suoi compagni. Il terzino azzurro sarà fermo per circa 6 mesi e la Roma sta cercando il profilo giusto per sostituirlo. I giallorossi avrebbero già in rosa Riccardo Calafiori, ma il giovane ha ancora poca esperienza per fare il titolare. Tiago Pinto, general manager del club, sarebbe dunque a lavoro per acquistare un nuovo terzino al posto di Spinazzola.