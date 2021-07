Calciomercato Roma, Mourinho vuole un difensore protagonista di Euro 2020: Tiago Pinto sarebbe già a lavoro per portarlo nella Capitale

Secondo quanto riportato dal The Athletic il neo tecnico della Roma, José Mourinho, sarebbe rimasto "stregato" da un difensore centrale protagonista di Euro 2020 con la sua Nazionale. La valutazione del difensore si aggirerebbe intorno ai 18 milioni di euro. Il general manager giallorosso, Tiago Pinto, sarebbe a lavoro per far abbassare le pretese del club che ne detiene il cartellino. Le possibilità che la Roma prenda il giocatore ad un prezzo più basso della sua valutazione sarebbero buone. Il centrale, infatti, ha 28 anni ed ha il contratto in scadenza tra un anno (30 giugno 2022). Prima di acquistare il difensore, il club capitolino però dovrebbe fare spazio nella batteria dei centrali e fare uscire qualche giocatore . L'opzione più probabile sarebbe quella di cedere Federico Fazio, ma poi i giallorossi avrebbero troppi difensori in lizza per un posto da titolare e si rischierebbe che qualcuno di loro potrebbe restare scontento.

Il club giallorosso sarebbe forte su un centrocampista protagonista ad Euro 2020

Un'altra soluzione potrebbe essere quella di cedere Roger Ibanez. I giallorossi considerano il difensore brasiliano un vero e proprio gioiello e non si siederebbero mai sul tavolo delle trattative per meno di 30 milioni di euro. Per chi non l'avesse ancora capito, stiamo parlando di Jannik Vestergaard; difensore centrale rivelazione con la sua Danimarca nel torneo di Euro 2020 e giocatore del Southampton. Il club giallorosso avrebbe anche una squadra rivale nella corsa per accaparrarsi il danese. Il Tottenham di Nuno Espirito Santo, che sembrerebbe essere un po' più avanti della Roma nella trattativa. Tuttavia, il difensore sarebbe un grande desiderio di José Mourinho e il general manager, Tiago Pinto, sarebbe in costante contatto con i Saints per studiare il grande colpo. Il giocatore però vorrebbe restare in Inghilterra, per questo la candidatura degli Spurs sembrerebbe essere quella più adatta.