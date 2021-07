Calciomercato Roma, Mourinho spiazza tutti: ecco cosa ha deciso

Il nuovo allenatore delle Roma inizia a plasmare la sua nuova squadra per la prossima stagione, in attesa di avere altri rinforzi dal mercato

La Roma è entrata ufficialmente nell'era Mourinho. Il tecnico giallorosso, dopo essersi sottoposto alla quarantena, verrà presentano ufficialmente domani in conferenza stampa, e darà il via al nuovo corso del club giallorosso. Il tecnico portoghese spera di riportare entusiasmo e trofei a Roma, che mancano da più di venti anni. I tifosi sono già in delirio per il loro nuovo condottiero, che dovrà rispondere alle grandi aspettative che la tifoseria sta riponendo in lui, in vista dell'inizio della nuova stagione calcistica. Mourinho sta quindi lavorando con Tiago Pinto sul mercato per cercare di rinforzare la squadra, con i due che sono alla ricerca delle giuste pedine da inserire nella formazione, cercando di sfruttare le occasioni del mercato. Oltre a queste però, il nuovo allenatore ha già tagliato alcuni giocatori, non funzionali al suo progetto, e alcuni nomi hanno colto di sorpresa molti addetti ai lavori.