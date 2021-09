Calciomercato Roma, i giallorossi ad un passo dall’attaccante: arriverà a giugno

Calciomercato Roma, i giallorossi ad un passo dall'attaccante: arriverà il prossimo giugno ed a parametro zero

redazionejuvenews

Ultime news Roma — Con il probabile addio di Borja Mayoral la prossima estate, la Roma avrebbe già praticamente chiuso per un altro attaccante. Lo spagnolo, infatti, dovrebbe tornare dal prestito biennale al Real Madrid perché il club giallorosso non dovrebbe riscattarlo. Questa estate la Roma avrebbe dovuto sborsare 15 milioni e la prossima ben 20, per accaparrarsi le prestazioni sportive dello spagnolo a titolo definitivo. Con il suo probabile addio, dunque, il general manager Tiago Pinto avrebbe messo gli occhi su un'altra punta che potrebbe addirittura arrivare a parametro zero.

Calciomercato Roma, i giallorossi ad un passo dall'attaccante: arriverà il prossimo giugno ed a parametro zero — La punta in questione era già stata vicina ai giallorossi durante l'ultima finestra di mercato estiva, con un valore che si aggirava intorno ai 20 milioni di euro. Ora il club giallorosso avrebbe una grande occasione per aumentare il livello della rosa a costo zero (pagando solamente l'ingaggio) e avere ben tre attaccanti anche nella prossima stagione, in cui la Roma punta a giocare l'Europa League se non addirittura la Champions. La società capitolina starebbe già trattando con l'entourage del giocatore per portare l'attaccante a Roma a giugno. Secondo calciomercato.com si sarebbe trovato anche un principio di accordo.

Per chi non l'avesse capito stiamo parlando di Sardar Azmoun, punta dello Zenit. Il forte attaccante con tanta esperienza europea non vedrebbe l'ora di lavorare con il neo tecnico José Mourinho che già lo avrebbe voluto al Tottenham. Il giocatore iraniano, come detto, alzerebbe il livello della squadra non di poco ed aggiungerebbe gol ad un reparto che già in questa stagione (con Abraham e Shomurodov) promette molto bene. La Roma sogna il grande colpo e con lei anche i suoi tifosi. Il prossimo anno, infatti, se le aspettative dei Friedkin si dovessero realizzare, i giallorossi avranno un organico ancora migliore.