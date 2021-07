Calciomercato Roma, due cessioni per arrivare alla punta: Tiago Pinto e José Mourinho sarebbero a lavoro per accaparrarsi il cartellino dell'attaccante

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la Roma sarebbe in cerca di una punta per la prossima stagione. L'attaccante andrebbe ad affiancare Edin Dzeko (che ormai alla sua età non può giocarle tutte) e Borja Mayoral (ancora troppo giovane e con troppa poca esperienza per fare il titolare). Tiago Pinto e il tecnico José Mourinho sarebbero già a lavoro per portare il giocatore in giallorosso. La punta in questione, inoltre, è stato un vero e proprio protagonista ad Euro 2020. L'attaccante è molto forte con il gioco di sponda, ha una discreta velocità e un'ottima freddezza sotto porta. Al club che ne detiene il cartellino sarebbe già stata presentata un'offerta da 15 milioni più bonus, poi rispedita al mittente dal proprietario del club, che l'ha ritenuta troppo bassa. Il giocatore piacerebbe molto al tecnico portoghese e proprio in questo senso il club capitolino starebbe lavorando per abbassare le pretese.