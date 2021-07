Calciomercato Roma, cessione in vista: lo vuole l'Atletico Madrid. Tiago Pinto e la dirigenza dei colchoneros sarebbero a lavoro per trovare una soluzione al calciatore

Ultime news Roma

Cessione in vista per la Roma. Tiago Pinto e la dirigenza dell'Atletico Madrid starebbero lavorando per accontentare il giocatore e farlo trasferire in Spagna. Il membro della rosa giallorossa in questione ha brillato in modo incredibile in questa edizione degli Europei. La sua valutazione,infatti, si sarebbe alzata dai 3 milioni fino a circa 8-10. Il calciatore è già stato messo nella lista degli esuberi da José Mourinho che non lo ha convocato per il ritiro pre-campionato, in cui la squadra della Capitale giocherà diverse amichevoli, aumentando la difficoltà dell'avversario gradualmente, fino ad arrivare al preliminare di Conference League che si disputerà ad inizio agosto e sarà la prima partita ufficiale dei giallorossi. Come detto, la dirigenza della Roma sarebbe a lavoro con l'Atletico Madrid per trovare un accordo e piazzare il giocatore in Spagna a titolo definitivo. La destinazione, ovviamente, sarebbe di grande gradimento per l'atleta in questione.