Calciomercato Roma, bomba dall’Argentina: “Tornerà a lavorare con Mourinho”

Il club giallorosso continua a cullare il sogno di portare il campione nella Capitale grazie alla presenza di Josè Mourinho

La Roma osserva con attenzione il mercato alla ricerca di nuovi profili per migliorare la squadra in vista della prossima stagione. L'Ingaggio di Josè Mourinho porterà infatti molte novità in casa giallorossa, con il tecnico portoghese che sta cercando di utilizzare il suo appeal per portare nella capitale alcuni suoi ex giocatori. Oltre a questi, Mourinho sta lavorando in sinergia con Tiago Pinto per puntellare la rosa e migliorarla: lo Special One avrebbe infatti richiesto prima di tutto un attaccante e un portiere, che insieme ad un nuovo difensore centrale dovrebbero formare la nuova spina dorsale della squadra. E proprio relativamente alla difesa, dall'Argentina arriva una voce clamorosa sul possibile approdo di un grande difensore nella Capitale.