Anche l’Inter si tira fuori dalla Superlega: il comunicato ufficiale

L'Inter si tira fuori dalla Superlega

TORINO - Anche l'Inter si tira fuori ufficialmente dal progetto Superlega . Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale sul sito nerazzurro: "FC Internazionale Milano conferma che il Club non fa più parte del progetto Super League. Siamo sempre impegnati a dare ai tifosi la migliore esperienza calcistica; l'innovazione e l'inclusione sono parte del nostro DNA fin dalla nostra fondazione. Il nostro impegno con tutte le parti interessate per migliorare l'industria del calcio non cambierà mai. L'Inter crede che il calcio, come ogni settore di attività, debba avere interesse a migliorare costantemente le sue competizioni, per continuare ad emozionare i tifosi di tutte le età in tutto il mondo, in un quadro di sostenibilità finanziaria. Con questa visione continueremo a lavorare insieme alle istituzioni e a tutte le parti interessate per il futuro dello sport che tutti amiamo".

Per quanto riguarda la Juventus, invece, mister Pirlo ieri ha presentato in conferenza stampa la sfida di stasera contro il Parma. Queste le sue parole: "Domenica abbiamo speso tanto sia sotto l’aspetto fisico che mentale. La squadra sta bene e ha tanta voglia di tornare alla vittoria. Domani sera affronteremo il Parma, una squadra che non sta attraversando un momento semplice, ma che è stata autrice di buone prestazioni in quest’ultimo periodo. Dovremo approcciare al meglio la gara per incanalarla nella direzione desiderata. In vista del match contro i ducali ho già in mente qualche rotazione, ma non cambierò molto. Domani ci saranno Buffon, Ronaldo e Dybala. Paulo ha bisogno di continuare a mettere minuti nelle gambe, di conseguenza domani potrebbe nuovamente partire dal primo minuto. Morata era un po’ stanco dopo la partita molto intensa di Bergamo e Arthur era dispiaciuto per non essere riuscito a incidere a gara in corso. Adesso, però, è sereno e domani potrebbe essere l’occasione giusta per rivederlo dall’inizio".